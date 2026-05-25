«Υγειονομική βόμβα» στη Σαντορίνη: Τουρίστες σκόρπισαν τέφρα στα σοκάκια και έγιναν viral

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσω της πλατφόρμας TikTok. Στο επίμαχο υλικό, απεικονίζεται μια γυναίκα να περπατά στα γραφικά καλντερίμια της Οίας στη Σαντορίνη και, ενώ κάποιος την καταγράφει, εκείνη σκορπίζει στον αέρα και στο έδαφος την τέφρα ενός νεκρού, την ώρα που η παρέα της τραγουδά.

Προφανώς, επρόκειτο για την τελευταία επιθυμία του θανόντος να «αναπαυθεί» στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων. Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.

«Πρέπει να μπουν όρια» – Ξεσπά ο Εμπορικός Σύλλογος

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θήρας δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια «υγειονομική βόμβα» και αναρωτώμενος «τι άλλο θα δούμε» στο νησί.

«Δεν γίνεται την τέφρα να την ρίχνεις παντού. Στο νησί μας φυσάει συνεχώς, οπότε όλο αυτό πήγε παντού, πάνω σε περαστικούς, μαγαζιά και σπίτια.

Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποια όρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος, θέτοντας σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και σεβασμού του δημόσιου χώρου.