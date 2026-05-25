Σε τεντομένο σχοινί είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ένα προσχέδιο πρότασης για συμφωνία με το Ιράν να έχει έρθει στο φως - το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης - έχει έρθει στο φως απαρτιζόμενο από έξι βασικά σημεία.

Η κεντρική ιδέα, περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, δέσμευση για τον τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και επιβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και θα απορρίψει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την τρέχουσα διπλωματία.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με όλους τους όρους, αν και ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι είχαν συμφωνήσει κατ' αρχήν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια και πλοία, καθώς και να απορρίψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει ότι το απόθεμά του θα απορριφθεί βάσει ενός μηχανισμού που πρέπει να διευθετηθεί και από τις δύο πλευρές, ανέφεραν πηγές. Αλλά το πώς ακριβώς θα απομακρυνθεί και θα απορριφθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, και πώς αυτό θα διασφαλιστεί, ακόμη και αν το Ιράν συμφωνήσει, δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Αναλυτικότερα, τα έξι βασικά σημεία του «μνημονίου κατανόησης» που έφερε στο φως το CBS, είναι τα εξής:

Μια 60ήμερη παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας. Το Ιράν ανοίγει αμέσως ξανά το Στενό του Ορμούζ και λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την επιστροφή της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών. Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, δηλώνουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται αμέσως και οριστικά. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από απειλές ή χρήση βίας. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν συμφωνεί ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του θα διατεθεί βάσει ενός μηχανισμού στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Τα ζητήματα των παγωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε αυτά τα σημεία στο CBS News, εκτός από την ανακήρυξη του τερματισμού όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και την 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες της Μέσης Ανατολής το Σάββατο, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είχε «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό», αλλά ότι οι τελικές λεπτομέρειες εξακολουθούν να συζητούνται.

Την ίδια στιγμή, η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη μια διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι, ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ περίπου 30 ημέρες αφού καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέσα σε διάστημα 30 ημερών το Ιράν θα προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση των Στενών. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τα πλοία από όλον τον κόσμο θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια και η Τεχεράνη θα σταματήσει να συλλέγει διόδια, προσθέτει η οικονομική εφημερίδα.

Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες και στο διάστημα αυτό το σχέδιο είναι να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.