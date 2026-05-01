Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Στην παράταση και με buzzer beater «αγκάλιασε» το Final Four

Σε ένα Game 2 που εξελίχθηκε σε... ρόλερ κόστερ συναισθημάτων, ο Χέιζ-Ντέιβις κρατούσε το «κλειδί» της επιτυχίας, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια και πλέον ο επτάστερος απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four στο «σπίτι» του, το ΟΑΚΑ!

Ένα τρίποντο του Αμερικανού έφερε το προβάδισμα στα 25΄΄ για τη λήξη της παράτασης, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε στην εκπνοή το τελικό 105-107 (95-95 κ.α.), με τον Παναθηναϊκό να περνάει και πάλι από τη Roig Arena, στον δεύτερο αγώνα στα πλέι οφ της Euroleague. Πλέον το «τριφύλλι» έχει την ευκαιρία στο Telekom Center Athens την προσεχή Τετάρτη (6/5, 21:15) να... σκουπίσει τη σειρά με τη Βαλένθια!

WHAT JUST HAPPENED IN VALENCIA 🤯 @NIGEL_HAYES WINS IT AT THE BUZZER pic.twitter.com/LSHqT6ZLaW — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Αν στο Game 1 η άμυνα είχε την τιμητική της, στο δεύτερο παιχνίδι μίλησε η επίθεση και η κλάση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Η επικράτηση των «πρασίνων» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, καθώς η ομάδα επέβαλε ρυθμό υψηλής έντασης και βρήκε λύσεις μέσα από διαφορετικά σχήματα και πρόσωπα. Με σωστή διαχείριση από τον πάγκο, επιθετική πολυφωνία και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αγώνα με γρήγορο τέμπο.

Παρά την απουσία του Κώστα Σλούκα, το «τριφύλλι» έδειξε συνοχή και ποιότητα, αξιοποιώντας το βάθος του ρόστερ του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του δυναμική. Με αυτή την εμφάνιση, οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον σε πλεονεκτική θέση, πλησιάζοντας το τρίτο σερί Final Four τους.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 27 πόντους, έχοντας καθοριστική συμβολή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ιδιαίτερα στο φινάλε, όταν μέτρησε 8 σερί πόντους (2 τρίποντα, 1 δίποντο) στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ ο Τσεντί Όσμαν πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς με 10 πόντους και 6 ασίστ.

Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, με τον Ντε Λαρέα να προσθέτει 18 πόντους. Ο Μπράνκου Μπαντιό είχε 15 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ οι Κάμερον Τέιλορ και Μπράντον Κι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95κ.α., 105-107 παρ.

Οι συνθέσεις:

Βαλένθια (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό 15 (2), Τέιλορ 12 (1), Πουέρτο 2, Ρίβερς 9 (2), Πραντίγια 5 (1) Ντε Λαρέα 18 (4), Κι 11 (1), Μοντέρο 21 (4), Μουρ, Σακό, Τόμπσον 3, Κοστέλο 9 (1).

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 10, Όσμαν 16 (3), Χέιζ-Ντέιβις 27 (5), Ρογκαβόπουλος 8 (2), Γκράντ 9 (1), Ναν 19 (2), Λεσόρ 7, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 9 (3), Μήτογλου 2.