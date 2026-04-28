Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: Πήρε το θρίλερ και έκανε το μπρέικ

Με την υπογραφή του Κέντρικ Ναν, αλλά και της άμυνας, ο Παναθηναϊκός πέτυχε κάτι που έμοιαζε... ακατόρθωτο, σημειώνοντας με το... καλησπέρα το break στη σειρά με τη Βαλένθια και παίρνοντας προβάδισμα με 1-0!

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 68-67 από τη Roig Arena, στο πρώτο αγώνα με τις «νυχτερίδες» στα πλέι οφ της Euroleague και πλέον κρατάνε την τύχη στα χέρια τους, σχετικά με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας!

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4) επί ισπανικού εδάφους, πριν η σειρά μεταφερθεί στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η εφετινή καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68

Περισσότερα σε λίγο...