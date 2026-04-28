Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με στόχο να κάνει το break και να ανατρέψει τα δεδομένα στη σειρά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε από τη Βαλένθια στο Game 1 της σειράς των προημιτελικών. Η αναμέτρηση Βαλένθια - Παναθηναϊκός κάνει τζάμπολ στις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

O Εργκίν Αταμάν μιλώντας για τα πρώτα παιχνίδια της σειρά Βαλένθια - Παναθηναϊκός, σημείωσε :«Είναι η ώρα για τα Playoffs. Όλοι θα παίξουν με τα συστήματά τους. Η Βαλένθια το έκανε πολύ καλά, αλλά έχασε πολλά ματς. Έχουμε το σύστημά μας. Είναι σημαντικό το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα την μέρα του αγώνα. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Γνωριζόμαστε καλά. Οι παίκτες στο παρκέ θα παλέψουν για τη νίκη.

Ο Σλούκας είχε πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα με το γόνατο και τον μηνίσκο. Είχε πρόβλημα στην προπόνηση και οι γιατροί είπαν ότι σε αυτά τα δύο ματς είναι αδύνατο να παίξει. Μεγάλη απώλεια για εμάς. Έχουμε αρκετούς ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι ώρα για δικαιολογίες. Ακόμα και αν παίξεις με 7-8 παίκτες, η Μονακό με 8 παίκτες πέρασε στα Playoffs. Δεν είναι ώρα να σκεφτείς ποιοι θα λείπουν, αλλά να προετοιμάσεις όσους θα παίξουν.

Είτε παίζεις στα Playoffs, είτε απλά ένα ματς, όλα τα παιχνίδια φέτος ήταν ανταγωνιστικά. Η Βαλενθία έχει καλή “χημεία”, παίζει πολύ καλά. Κάναμε μερικά καλά παιχνίδια στη σεζόν, κερδίσαμε εκτός έδρας κόντρα σε ομάδες που τερμάτισαν στην 8άδα. Θα είναι σημαντική η εμφάνιση την ημέρα του αγώνα. Και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν. Το καλό, είναι ότι πρέπει να κερδίσεις τρία ματς για να περάσεις στο Final Four ή να χάσεις τρία και να αποκλειστείς. Οπότε δεν υπάρχει τύχη. Θα δούμε ποια ομάδα είναι καλύτερη, ποιοι παίκτες και προπονητές μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Σε μονό ματς μπορεί να σκεφτείς στρατηγική, να υπάρχει τύχη. Τώρα είναι τρία ματς. Πρέπει να το αξίζουμε, να παίξουμε καλό μπάσκετ και να κερδίσουμε τρία παιχνίδια. Συγκεντρωνόμαστε στο Game 1 για να κερδίσουμε. Αλλά είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε, η σειρά θα συνεχιστεί. Μόνο όποιος κερδίσει τρία ματς θα περάσει στο Final Four.

Ο Οσμάν είχε σπασμούς στην πλάτη τις τελευταίες 2-3 μέρες, αλλά σήμερα προπονήθηκε. Πιστεύω θα είναι διαθέσιμος. Δεν πιστεύω ότι οι τακτικές θα κερδίσουν την σειρά. Οι παίκτες θα το κάνουν. Πιστεύω 100% στους παίκτες μου, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που παίζουμε τρία χρόνια».