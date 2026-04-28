Η post season στην Ευρωλίγκα, είναι εδώ, καθώς απόψε, Τρίτη 28 Απριλίου, ανοίγει η αυλαία των πλέι οφ, με τρις αναμετρήσεις μεταξύ των οποίων και εκείνες των ελληνικών ομάδων.

ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως και στις τέσσερις σειρές, οι οι ομάδες έχουν 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδι στην κανονική περίοδο. Η Μονακό έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό, και αντίστοιχα η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό, η Ζάλγκιρις τη Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ τη Χάποελ!

Ολυμπιακός - Μονακό: Κακός «δαίμονας»

Ο Ολυμπιακός, πρώτος στην κανονική περίοδο, αντιμετωπίζει τη Μονακό που παρά τα πολλά προβλήματα κατάφερε να... επιβιώσει στα play in και αποκλείοντας στην Μπαρτσελόνα να πάρει το 8ο εισιτήριο για τα πλεί οφ.

Οι Γάλλοι είναι ο... κακός δαίμονας του Ολυμπιακού, καθώς οι Πειραιώτες έχουν νικήσει μόλις μία φορά, τον Δεκέμβριο του 2024 και έκτοτε μετρούν τέσσερις διαδοχικές ήττες, οι δύο στη φετινή regular season. Ηττήθηκαν με 92-87 στο ΣΕΦ και με 81-80 στο Πριγκιπάτο.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Για το break οι«πράσινοι»

Λίγη ώρα αργότερα θα μπει στη «μάχη» και ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας τη φετινή ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, Βαλένθια. Οι «πράσινοι» πρέπει να ξεπεράσουν αρχικά το σοκ του τραυματισμού του Κώστα Σλούκα και στη συνέχεια να «κλέψουν» ένα από τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία ώστε να πάρουν εκείνοι το πλεονέκτημα έδρας.

Στις φετινές τους αναμετρήσεις, οι «νυχτερίδες» σημείωσαν δύο νίκες επικρατώντας με 89-79 στο ΟΑΚΑ και με 102-94 στην Ισπανία, πριν από λίγες εβδομάδες.

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις και Ρεάλ - Χάποελ

Στις άλλες δύο σειρές, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε (4η στην κανονική περίοδο) αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις (5η) στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Οι Λιθουανοί έχουν νικήσει και στα δύο παιχνίδια τους φέτος, με 84-81 στο Κάουνας και με 92-82 στην Κωνσταντινούπολη.

Αύριο, Τετάρτη, θα γίνει και το Game 1 της σειράς Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Μαδριλένοι (3οι στη regular season) μετρούν φέτος δύο νίκες απέναντι στη Χάποελ (6η) νικώντας στο Τελ Αβίβ με 75-74 και στη Μαδρίτη με 92-83. Θυμίζουμε πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη χρησιμοποιεί ως έδρα το Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας.

Euroleague Play Offs - Το πρόγραμμα

Τα πρώτα παιχνίδια στις τέσσερις σειρές...

Euroleague Play Offs - Game 1

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 28/4, 20:45

Ολυμπιακός - Μονακό 28/4, 21:00

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 28/4, 21:45

Ρεάλ - Χάποελ Τελ Αβίβ 29/4, 21:45

Euroleague Play Offs - Game 2

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 30/4, 20:45

Ολυμπιακός - Μονακό 30/4, 21:00

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 30/4, 21:45

Ρεάλ - Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5, 21:45

Euroleague Play Offs - Game 3

Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε 6/5, 20:00

Μονακό - Ολυμπιακός 5/5, 20:45

Παναθηναϊκός - Βαλένθια 6/5, 21:15

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ 5/5, 19:00

