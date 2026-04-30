Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία απόψε (30/04) για το Game 2 των play off της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, μετά το break στο πρώτο ματς και την σπουδαία νίκη με 68-67, στοχεύει σε μία ακόμα επικράτηση ώστε να πάει η σειρά στο 2-0 πριν τους αγώνες στο Telekom Center, στην Αθήνα.

Πέρα από την απουσία του Κώστα Σλούκα, ο Τούρκος κόουτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο άλλο αγωνιστικό πρόβλημα και με «οδηγό» το πλάνο του Game 1, οι «πράσινοι» ρίχνονται στη μάχη για ένα ακόμα διπλό στην έδρα της αποψινής αντιπάλου.