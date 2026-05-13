Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε (13/05) στη «Roig Arena» απέναντι στη Βαλένθια για το Game 5 των play off της Euroleague με τζάμπολ στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν δεν κατάφερε να πετύχει την μία νίκη που χρειαζόταν στο ΟΑΚΑ ώστε να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας μετά το 0-2 που έκανε στη Βαλένθια και πλέον τα παίζει όλα για όλα στην έδρα της αντιπάλου του.

Η ισπανική ομάδα επιβλήθηκε των «πρασίνων» και στα δύο ματς στο Telekom Center με σκορ 87-91 και 86-89.

Υπενθυμίζεται ότι ο «επτάστερος» πήρε τα δύο πρώτα μας με σκορ 67-68 και 105-107.