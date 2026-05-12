Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;

Ο Akylas ανεβαίνει το βράδυ της Τρίτης 12/5 στη σκηνή της Eurovision με το Ferto καθώς η Ελλάδα διαγωνίζεται στον Α΄Ημιτελικό.

Ήδη από τις 21:00 η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και Μιχάλης Μαρίνος θα μας εισάγουν στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με αποκλειστικά βίντεο backstage στιγμές, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις μέσα από την εκπομπή «Eurovision Night».

Τι ώρα θα δούμε τον Ακύλα στον Α' Ημιτελικό;

Η μετάδοση του Α' Ημιτελικού της Eurovision από την ΕΡΤ1 θα ξεκινήσει στις 22:00 με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να βρίσκονται και φέτος στον σχολιασμό.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 4η κατά σειρά, έτσι ο Akylas αναμένεται στη σκηνή περίπου 22:25 με 22:35 με βάση τη ροή του προγράμματος που περιλαμβάνει το εισαγωγικό act την παρουσίαση και τα τρία τραγούδια που θα προηγηθούν.

Πώς ψηφίζουμε;

Οι Έλληνες τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν για όλες τις χώρες του Α’ ημιτελικού εκτός από την Ελλάδα, μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή online στο esc.vote.

Η ψηφοφορία ανοίγει μετά την εμφάνιση και της τελευταίας 15ης χώρας που διαγωνίζεται και θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.

Το μήνυμα του Γιώργου Καπουτζίδη να στηρίξουν οι Έλληνες του εξωτερικού τον Ακύλα

Λίγες ώρες πριν από τον Α' Ημιτελικό ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού να στηρίξουν τον Ακύλα γράφοντας στα social media:

«Απόψε, στις 22:00 ώρα Ελλάδος, (21:00 ώρα Αυστρίας) χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Αν ζείτε σε κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό, ή στην Ιταλία και τη Γερμανία που επίσης ψηφίζουν απόψε, αυτοί είναι οι αριθμοί που μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα.

Επίσης, αν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, που δεν συμμετέχει στη φετινή Eurovision, μπορείτε κι εσείς να ψηφίσετε! Μπειτε τώρα στο Esc.vote και ακολουθήστε τις εκεί οδηγίες. Σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε που είστε στο πλευρό μας! Στο πλευρό του Ακύλα μας! Πάμε όλοι μαζί να το ΦΕΡΟΥΜΕ!»

Οι χώρες που συμμετέχουν στον Α' Ημιτελικό της Eurovision

Στον Α’ Ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες:

Μολδαβία Σουηδία Κροατία Ελλάδα Πορτογαλία Γεωργία Ιταλία Φινλανδία Μαυροβούνιο Εσθονία Ισραήλ Γερμανία Βέλγιο Λιθουανία Άγιος Μαρίνος Πολωνία Σερβία.

Η Ιταλία και η Γερμανία παρόλο που θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους έχουν ήδη το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5 καθώς είναι μέλη των Big 4.