Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης LIVE o δεύτερος ημιτελικός του Final Four της Euroleague

Βαλένθια εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης (22/05 - 21:00) στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague για να βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής.

Βαλένθια - Ρεάλ
Βαλένθια - Ρεάλ
Η Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (22/05) στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα και όσα διαδραματίζονται στο γήπεδο, από το blog του Gazzetta.gr.


Η «Βασίλισσα» επιστρέφει σε Final Four μετά από ένα χρόνο απουσίας, με στόχο να κάνει 12 τα τρόπαιά της, ως πολυνίκης του θεσμού.

Απέναντί της, η ομάδα - έκπληξη της σεζόν Βαλένθια, που έφτασε στην τετράδα αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό σε συγκλονιστική σειρά με 3-2.

Ο νικητής θα συναντήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής μετά τον θρίαμβο των «ερυθρόλευκων» επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

  • 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 79 -61
  • 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

  • 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
  • 21:00 Τελικός

