Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης LIVE o δεύτερος ημιτελικός του Final Four της Euroleague

Η Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (22/05) στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα και όσα διαδραματίζονται στο γήπεδο, από το blog του Gazzetta.gr.
Η «Βασίλισσα» επιστρέφει σε Final Four μετά από ένα χρόνο απουσίας, με στόχο να κάνει 12 τα τρόπαιά της, ως πολυνίκης του θεσμού.
Απέναντί της, η ομάδα - έκπληξη της σεζόν Βαλένθια, που έφτασε στην τετράδα αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό σε συγκλονιστική σειρά με 3-2.
Ο νικητής θα συναντήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής μετά τον θρίαμβο των «ερυθρόλευκων» επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61.
Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου
- 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 79 -61
- 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
Κυριακή 24 Μαΐου
- 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
- 21:00 Τελικός
