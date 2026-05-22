Ο Κοργιαλάς είδε τη Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού με το «Μια φορά» και «παράτησε το τραγούδι»

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς δεν πίστευε ούτε στα μάτια του, ούτε στα αυτιά του, όταν άνοιξε τον υπολογιστή του πίνοντας τον πρωινό του καφέ. Ο λόγος; Είδε το απόλυτο hit των 00s, το τραγούδι-σταθμό της καριέρας του, να έχει μετατραπεί σε -περίπου- «προεκλογικό ύμνο».

Όλα συνέβησαν στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για Δημοκρατία». Εκεί βρισκόταν η Κατερίνα Μουτσάτσου, η πρώην συνεργάτιδα του Κοργιαλά.

Καθώς η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια ήταν στη σκηνή για την τοποθέτηση της, από τα ηχεία άρχισε να δονεί την ατμόσφαιρα το δικό τους «Μια φορά». Μια άκρως φορτισμένη και «πιασάρικη» στιγμή για τους παρευρισκόμενους, αλλά ένα απόλυτο... έμφραγμα για τον ίδιο τον δημιουργό, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά να «συμμετέχει» μουσικά σε ένα νέο πολιτικό κίνημα, χωρίς να τον έχει ρωτήσει απολύτως κανείς.

Η αντίδραση του Δημήτρη Κοργιαλά μπροστά στο θέαμα της πρώην παρτενέρ του να «χρησιμοποιεί» το τραγούδι τους σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, ήταν απλά ισοπεδωτική. Με μια γερή δόση ειρωνείας και αστείρευτου αυτοσαρκασμού, «άδειασε» το γεγονός ανακοινώνοντας πως... αλλάζει επάγγελμα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό την εξής ατακάρα:

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει....... δε πειράζει..... ψαράς..... ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!»

Ο Κοργιαλάς απέδειξε πώς γίνεται το σωστό τρολάρισμα. Αντί να ρίξει «κατάρες» ή να στείλει εξώδικα για την πολιτική εκμετάλλευση της επιτυχίας του από τη Μουτσάτσου, προτίμησε να μας ενημερώσει ότι τα παρατάει όλα για να βγει στα ανοιχτά με τη βάρκα του.