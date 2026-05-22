Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε την Φενέρμπαχτσε με σκορ 79-61 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Στον τελικό της Κυριακής (24/05 - 21:00), οι «ερθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της και θα παίξει στον δέκατο τελικό στην κορυφαία διοργάνωση.

Οι τελικοί του Ολυμπιακού

1994 (Τελ Αβίβ): Μπανταλόνα - Ολυμπιακός 59-57

1995 (Σαραγόσα): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 73-61

1997 (Ρώμη): Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 73-58

2010 (Παρίσι): Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 86-68

2012 (Κωνσταντινούπολη): ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός 61-62

2013 (Λονδίνο): Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015 (Μαδρίτη): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 78-59

2017 (Κωνσταντινούπολη): Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 80-64

2023 (Κάουνας): Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 78-79

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Πειραιώτες έδειξαν από το ξεκίνημα τις άγριες διαθέσεις τους και δεν άφησαν περιθώριο στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους να πιστέψει στην ανατροπή και την νίκη.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, νευρικά ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες, με τα πρώτα δύο λεπτά να περνούν χωρίς σκορ.

Το... ρόδι έσπασε ο Γουόκαπ για το 2-0 στο 7:29. Πολύ καλή ήταν η αμυντική λειτουργία και από τις δύο πλευρές, ενώ το άγχος κυριαρχούσε στις επιθετικές επιλογές αμφότερων. Η Φενέρ έμεινε χωρίς σκορ για περισσότερα από τέσσερα λεπτά, με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί από την κορυφή για το 5-0 του Ολυμπιακού και να το κάνει ξανά στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης για το 8-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριαρχούσαν πλήρως, την ώρα που η Φενέρ είχε 0 πόντους, 0/5 τρίποντα, 4 λάθη και κανένα εύστοχο δίποντο. Το καλάθι του Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 10-0 στο 3:56. Μετά το 12-0 του Ολυμπιακού, ο Μπιρτς πέτυχε το πρώτο καλάθι της Φενέρ, τρία λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ο Ντε Κολό ακολούθησε με τρίποντο για το 12-5 στο 7:33. Το πρώτο φάουλ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι καταγράφηκε μετά από 8:11 αγώνα, την ώρα που η Φενέρ είχε ήδη συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Ο Μπιμπέροβιτς έκανε το 15-9, 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όμως ο Γουόρντ απάντησε με τρίποντο για το 18-9. Άμεση ήταν και η αντίδραση του Τάκερ, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ, διαμορφώνοντας το 18-12.

Τον λογαριασμό άνοιξε και ο Πίτερς για το 22-12 βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά με διψήφια διαφορά. Ο ίδιος με 6:50 να μένουν για το ημίχρονο ξανά ευστόχησε από την περιφέρεια μ για το 26-12. Εντωμεταξύ και πάλι η Φενέρμπαχτσε έμεινε χωρίς σκορ για 6 λεπτά δείχνοντας να έχει μπλοκάρει τελειώς επιθετικά. Ο Μπιμπέροβιτς ανέβασε και πάλι ρυθμό με τρίποντο για το 29-17 τρία λεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, όμως ο Πίτερς απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 32-17. Με τέσσερις σερί πόντους η ομάδα του κόουτς Γιασικεβίτσιους έριξε μετά από πολλή ώρα τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα για το 32-24 πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς με ένα 11-0 σερί αναπάντητων πόντων βραχυκυκλώνοντας και πάλι τη Φενέρ. Μέσα σε τρία λεπτά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να περάσουν μπροστά για 20 πόντους (43-23), ωστόσο οι Τούρκοι είχαν παλμό και απάντησαν με ένα δικό τους 0-10 σερί μειώνοντας στους 10 (44-34, στο 24'42"). Πολύ σημαντικά ήταν και τα δύο καλάθια του Βεζένκοβ που έβαλαν και πάλι τον Ολυμπιακό στο +14 (48-34). Ο Χόρτον Τάκερ μπορεί με 5 δικούς του πόντους να προσπαθούσε να κάνει ζημιά, όμως ο Φουρνιέ μαζί με τον MVP της EuroLeague ευστόχησαν από τα 6.75 για το +15 των Πειραιωτών (54-39, στο 28'44").

Η Φενέρ δεν θα τα παρατούσε έτσι έυκολα και με 8 αναπάντητους πόντους μείωσε μέσα σε 1:30 λεπτό στο -7 (56-49). Πέντε σερί πόντοι με αποκορύφωμα το τρίποντο του Φουρνιέ ήταν το... κερασάκι στην τούρτα για να ανακτήσει το διψήφιο προβάδισμά του ο Ολυμπιακός (61-49) σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Πέντε σερί πόντοι και από τον Πίτερς 6 λεπτά πριν το φινάλε για να βρεθεί ο Ολυμπιακός στο +14 (66-52).

Στην εξίσωση μπήκε και ο Γουόρντ, ενώ ο Πίτερς συνέχιζε να παίρνει... φωτιά εκτοξεύοντας συνεχώς τη διαφορά (74-57) δύο λεπτά πριν ο Ολυμπιακός βρεθεί στον τελικό. Μπορεί ο Μέλι να ευστόχησε σε τρίποντο πριν το φινάλε του ματς, όμως όλα είχαν κριθεί και οι πανηγυρισμοί πρωταγωνιστούσαν όσο ο Φουρνιέ έγραψε το 79-61.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

Ο MVP... O Άλεκ Πίτερς με τρομερό παιχνίδι 17 πόντων με 3/3 τρίποντα, ενώ μέτρησε παράλληλα 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 17 πόντους και 4/9 τρίποντα μαζί με 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι 15 ασίστ για 8 λάθη του Ολυμπιακού έναντι των 12 για 9 λάθη της Φενέρ.