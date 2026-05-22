Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων για το πρόγραμμα ΔΥΠΑ Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 vouchers συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026, με διάρκεια έως τις 22 Ιουνίου 2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ωστόσο, προβλέπονται ειδικές παροχές για συγκεκριμένες περιοχές:

έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος,

έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές της Βόρεια Εύβοια, του Έβρος και της Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με την ιδιωτική συμμετοχή να ανέρχεται στο 25%.

Για τα Άτομα με Αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Αυξημένη επιδότηση σε γιορτές και Αύγουστο

Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20%:

τον Αύγουστο,

την περίοδο των Χριστουγέννων,

και το Πάσχα.

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία.

Πώς εκδίδονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν την επιταγή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και να απευθυνθούν σε ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία για την έκδοση εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού.

Για τις περισσότερες κατηγορίες δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, με εξαίρεση τους πολύτεκνους.

Μέχρι πότε ισχύουν τα περσινά vouchers

Η ΔΥΠΑ υπενθυμίζει ότι όσοι διαθέτουν ενεργές επιταγές από το περσινό πρόγραμμα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν έως τις 30 Ιουνίου 2026.