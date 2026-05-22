Σε πεδίο διπλωματικής έντασης εξελίσσεται η υπό-όρους αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με την Άγκυρα να αντιδρά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Λίγες ώρες μετά την έξοδο του καταδικασμένου ως ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» από το σωφρονιστικό κατάστημα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια σκληρή, καταδικαστική ανακοίνωση, στηλιτεύοντας την απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η τουρκική διπλωματία στρέφει τα βέλη της κατά της εξέλιξης αυτής, υπενθυμίζοντας με έμφαση ότι ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί για τη σειρά αιματηρών επιθέσεων και δολοφονιών που συγκλόνισαν την Αθήνα τη δεκαετία του ’90, έχοντας στο στόχαστρο Τούρκους διπλωμάτες.

Στην ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε άμεσα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, γίνεται ονομαστική και ειδική αναφορά στα θύματα της τρομοκρατικής οργάνωσης: στη δολοφονία του ακόλουθου Τύπου Çetin Görgü (1991), στην απόπειρα δολοφονίας του διπλωμάτη Deniz Bölükbaşı (1991), καθώς και στη δολοφονία του συμβούλου της πρεσβείας Haluk Sipahioğlu (1994).

Χαρακτηρίζοντας την αποφυλάκιση ως «απαράδεκτη» ενέργεια και «ασέβεια» προς τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους, το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί την Αθήνα να αποφύγει κινήσεις που δυσχεραίνουν το κοινό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας, αξιώνοντας παράλληλα την αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων για την τιμωρία των καταδικασθέντων.

Η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών:

«Καταδικάζουμε έντονα, την απoφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια και 25 χρόνια καταναγκαστικών έργων για την υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, Ακόλουθου Τύπου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας του Deniz Bölükbaşı, Συμβούλου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, and τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, Συμβούλου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

Η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον άτιμο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν τιμητικά τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών».