Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (22/05) στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η «Βασίλισσα» επιστρέφει σε Final Four μετά από ένα χρόνο απουσίας, με στόχο να κάνει 12 τα τρόπαιά της, ως πολυνίκης του θεσμού.
Απέναντί της, η ομάδα - έκπληξη της σεζόν Βαλένθια, που έφτασε στην τετράδα αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό σε συγκλονιστική σειρά με 3-2.
Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου
- 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
Κυριακή 24 Μαΐου
- 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
- 21:00 Τελικός
- Ποια ελληνική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται στην Ιταλία
- Κατερίνα Μουτσάτσου: Η ηθοποιός που βρίσκεται στο πλευρό της Καρυστιανού και το viral βίντεό της
- Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών
- Υπάρχουν 4 λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε φανέλα Μπαρτσελόνα για την ομάδα του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.