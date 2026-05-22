Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Βαλένθια εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (22/05) στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Βαλένθια
Η ομάδα της Βαλένθια | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Η Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε (22/05) στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η «Βασίλισσα» επιστρέφει σε Final Four μετά από ένα χρόνο απουσίας, με στόχο να κάνει 12 τα τρόπαιά της, ως πολυνίκης του θεσμού.

Απέναντί της, η ομάδα - έκπληξη της σεζόν Βαλένθια, που έφτασε στην τετράδα αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό σε συγκλονιστική σειρά με 3-2.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

  • 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
  • 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

  • 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
  • 21:00 Τελικός

