Βαλένθια: Τι έχει κάνει ο Μπράξτον Κι στη σειρά με τον Παναθηναϊκό

«Πονοκέφαλος» επικρατεί στις τάξεις της Βαλένθια αναφορικά με τη συμμετοχή του Μπράξτον Κι στο Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00) στη Roig Arena.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο πρόσωπο στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια (όπου η ομάδα του ηττήθηκε) για τη Liga ACB αδυνατώντας να συνεχίσει στο παιχνίδι, ενώ μάλιστα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπως ενημέρωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ αργότερα.

