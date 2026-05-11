Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/5) από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα γνωστά πόθεν έσχες, των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, για χρήση του 2024.
Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τα οικονομικά στοιχεία του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, των βουλευτών και των ευρωβουλευτών.
Παράλληλα, περιλαμβάνονται οι δηλώσεις των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και όσων κατέχουν θέσεις που φορούν τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων.
Οι δηλώσεις πόθεν έσχες καταγράφουν τα δηλωθέντα εισοδήματα για το 2024, τις τραπεζικές υποχρεώσεις και δανειακές οφειλές, τα ακίνητα που κατέχουν τα πολιτικά πρόσωπα, καθώς και τυχόν συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή κατοχή μετοχών.
Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται για τους ή τις συζύγους.
