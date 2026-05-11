Άδωνις για φερόμενη φωτογραφία με «άλλη» γυναίκα: «Δεν είμαι εγώ, είναι προϊόν AI»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για μία φωτογραφία που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media, η οποία φερόμενα τον δείχνει σε έξοδό του με μία άγνωστη γυναίκα.
Όπως γράφει ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο X, «απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI».
Άδωνις: «Υπάρχουν και σοβαρά ζητήματα»
«Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου.
Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις» γράφει ακόμα ο υπουργός Υγείας.
Καταλήγοντας, επισημαίνει στην ανάρτησή του πως: «Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν σκάνδαλο μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν.
Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή».
Δείτε παρακάτω την επίμαχη φερόμενη φωτογραφία
