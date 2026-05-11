Έπειτα από 26 μέρες στη ΜΕΘ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσίασε βελτίωση.

Με συγκίνηση, η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου γράφει για τις δύσκολες ημέρες που πέρασαν και χαρακτηρίζει τον σύζυγό της «μαχητή» κάνοντας λόγο για το τι θα ακολουθήσει για να βελτιωθεί η υγεία του.

Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή.

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού -από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ.

Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα.

Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα.

Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα», έγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον σύζυγό της Γιώργο Μυλωνάκη και την κατάσταση της υγείας του.