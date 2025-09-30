Βαλέρι: «Ο VAR δεν έδειξε σωστά πλάνα στον διαιτητή στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει πέναλτι»

Ο Πάολο Βαλέρι, έκανε την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αντί του Στεφάν Λανουά.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και VAR Manager αναφέρθηκε τόσο στο γκολ του Γκούμα στο Φάληρο που μέτρησε λόγω του προβλήματος με το VAR, όσο και για το πέναλτι που δόθηκε κατά του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως δεν υπήρχε παράβαση και ο VAR Ζαμπαλάς δεν έδωσε το σωστό πλάνο στον διαιτητή Τσακαλίδη.

Φυσικά για το λανθασμένο πλάνο ευθύνεται και η AVAR, Aναστασία Μυλοπούλου.

Τόσο ο VAR όσο και ο ρεφ της αναμέτρησης είναι διεθνείς.

