Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις
Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις | EUROKINISSI
Η 10η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα (12/11) με τον Ολυμπιακό να ισοπεδώνει τη Ζάλγκιρις με 95-78. Τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

