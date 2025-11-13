Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις

Η 10η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα (12/11) με τον Ολυμπιακό να ισοπεδώνει τη Ζάλγκιρις με 95-78. Τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

