Βαθμολογία playoffs 5-8: Νίκησαν ΟΦΗ και Άρης και πλησίασαν τον Λεβαδειακό

Ο ΟΦΗ μείωσε στους 2 βαθμούς από τον Λεβαδειακό και ο Άρης στους 3, με τα playoffs 5-8 ν' αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον.

PLAY OFF / ΟΦΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
PLAY OFF / ΟΦΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Η δεύτερη αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8, με στόχο το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, άναψε φωτιές... Ο ΟΦΗ νίκησε δίκαια 2-0 τον Λεβαδειακό και ο Άρης πήρε με 3-2 τη ματσάρα με τον Βόλο.

Έτσι, οι Κρητικοί μείωσαν στους 2 βαθμούς την απόσταση από τους Βοιωτούς και οι Θεσσαλονικείς στους 3, ενώ απομένουν τέσσερις αγώνες. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο, θα παίξει στα playoffs του Europa League και δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη ο πέμπτος, αν αυτός είναι ο Λεβαδειακός, ο Άρης ή ο Βόλος.

