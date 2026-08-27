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Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έβαλε πλώρη για δεκάδα με τέσσερις «μαχητές»!

Η Ελλάδα συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι με τέσσερις εκπροσώπους στην Ευρώπη και πλησίασε ακόμα περισσότερο τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

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Οι θέσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη σφραγίστηκαν! ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ κατάφεραν να προκριθούν σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να συνεχίσουν την πορεία τους εκτός συνόρων, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο μοναδικός που έμεινε εκτός μετά την ήττα από τη Μπραν στη Νορβηγία.

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