Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έβαλε πλώρη για δεκάδα με τέσσερις «μαχητές»!

Οι θέσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη σφραγίστηκαν! ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ κατάφεραν να προκριθούν σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να συνεχίσουν την πορεία τους εκτός συνόρων, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο μοναδικός που έμεινε εκτός μετά την ήττα από τη Μπραν στη Νορβηγία.
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