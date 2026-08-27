Πέταξε στα ουράνια ο Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ με εξωπραγματικό άλμα στα 6.20 στο Diamond League

Τρομερές στιγμές στη Ζυρίχη! Στα ουράνια πέταξε ο Εμμανουήλ Καραλής κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Λωζάνης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε πηδήξει 6.17μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και τώρα στο Diamond League της Ζυρίχης πέρασε τα 6.20 μ.

Ένας πραγματικά σπουδαίος αγώνας από τον Μανόλο, με το κοινό να υποκλείνεται στον Έλληνα πρωταθλητή.

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ πήρε το ασημένιο μετάλλιο, κοντράροντας στα ίσα τον Ντουπλάντις. Ακολούθησε το σπουδαίο άλμα στα 6.16, στο Diamond League της Λωζάνης και να που τώρα έρχεται και ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ.

Πρόκεται για μια κορυφαία αναμέτρηση στο άλμα επί κοντώ καθώς και ο κορυφαίος Ντουπλάντις περνά τα 6.25μ και κάνει νέο ρεκόρ μίτινγκ στη Ζυρίχη.

Το ιστορικό άλμα του Καραλή στα 6,20 μ.

Μετά τα 6 μέτρα, ύψος που πέρασε και ο Σόντρε Γκούτορμσεν, Καραλής και Ντουπλάντις έμειναν ουσιαστικά μόνοι στη διεκδίκηση της νίκης.

Αμφότεροι πέρασαν με την πρώτη προσπάθεια τα 6,10 μ., ενώ στη συνέχεια ο Σουηδός ξεπέρασε χωρίς πρόβλημα τα 6,15 μ. Ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει το συγκεκριμένο ύψος και να ανεβάσει απευθείας τον πήχη στα 6,20 μ.

Η επιλογή του δικαιώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο. Ο «Μανόλο» πέρασε τα 6,20 μ. με την πρώτη προσπάθεια, καταρρίπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 6,17 μ., το οποίο είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στην Παιανία.

Με το άλμα του πέρασε προσωρινά και στην πρώτη θέση του αγώνα, όμως ο Ντουπλάντις είχε άμεση απάντηση, ξεπερνώντας με την πρώτη τα 6,25 μ.

Μαζί για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,32 μ.

Ο Καραλής δεν σταμάτησε στο νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα αποφάσισε να δοκιμάσει στα 6,32 μ., βάζοντας τον πήχη σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ.

Το ίδιο έκανε και ο Ντουπλάντις, με τους δύο κορυφαίους επικοντιστές να επιχειρούν συνολικά έξι άλματα στο συγκεκριμένο ύψος, χωρίς κάποιος να καταφέρει να το ξεπεράσει.

Έτσι, ο Ντουπλάντις πήρε τη νίκη με 6,25 μ., με τον Καραλή να ολοκληρώνει έναν εκπληκτικό αγώνα στα 6,20 μ., έχοντας πλέον ανεβάσει ακόμη περισσότερο το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ.