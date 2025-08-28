Βέλγιο - Γαλλία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Το Βέλγιο αντιμετωπίζει σήμερα (28/08) τη Γαλλία στην δεύτερη ημέρα του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι Βέλγοι κατεβαίνουν στη διοργάνωση χωρίς τους δύο NBAers, Μίτσελ και Καμαρά, ενώ το μεγάλο τους αστέρι είναι ο Ισμαέλ Μπακό της Ούνικς που φέτος θα αγωνίζεται στη Euroleague με τη φανέλα της Παρί.

Οι «τρικολόρ» είναι από τα φαβορί για κάποιο μετάλλιο, παρότι θα παίξουν χωρίς τους Πουαριέ, Λεσόρ, Ουεμπανιάμα. Ο Φρεντερίκ Φοτού, διαθέτει ένα γεμάτο ρόστερ με παίκτες όπως οι νεαροί NBAers, Ρισασέ, Σαρ και Κουλιμπαλί, ο Μαλεντόν, ο Οκόμπο, ο Χίφι, ο Κορντινιέ και ο Γιαμπουσέλε.