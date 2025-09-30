Μενού

Βενέτσια - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Βενέτσια - Άρης στη Βενετία στην πρεμιέρα του EuroCup.

μπάσκετ Άρης
Αρης | arisb.com
Πρεμιέρα απόψε στο EuroCup με τον φιλόδοξο φέτος Άρη να δοκιμάζεται στην Ιταλία. Η αναμέτρηση Βενέτσια - Άρης κάνει τζάμπολ στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 5.

Ο Άρης αναμένεται να έχει κόσμο στο πλευρό του στην Palasport Giuseppe Taliercio καθώς οι Ιταλοί έχουν παραχωρήσει μία θύρα στους «κιτρινόμαυρους», όπως συνέβη και στην περσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδας, με τον Ηρακλή, ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς δεν έδωσε χρόνο στους τραυματίες Άρνολντας Κουλμπόκα και Λευτέρη Μποχωρίδη.

