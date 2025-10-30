Βεζένκοβ: Ο κακός μπελάς του Σάσα έχει ονοματεπώνυμο, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ

Η Μονακό με έναν εκπληκτικό Μάικ Τζέιμς πέρασε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας του Ολυμπιακού (87-92) σε ένα ματς που έμοιαζε με παιχνίδι playoffs.

Για να συμβεί αυτό κομβικό ρόλο έπαιξε ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και η άμυνα του πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ. Όπως είχε γίνει και στον περσινό ημιτελικό στο Final Four.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr