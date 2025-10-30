Μενού

Βεζένκοβ: Ο κακός μπελάς του Σάσα έχει ονοματεπώνυμο, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ

Ο Μπλόσομγκεϊμ σε άλλο ένα ματς κόντρα στον Ολυμπιακό έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στον Βεζένκοβ και τον... κλείδωσε.

Reader symbol
Newsroom
bezenkof
Σάσα Βεζένκοβ, Ολυμπιακός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Μονακό με έναν εκπληκτικό Μάικ Τζέιμς πέρασε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας του Ολυμπιακού (87-92) σε ένα ματς που έμοιαζε με παιχνίδι playoffs.

Για να συμβεί αυτό κομβικό ρόλο έπαιξε ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και η άμυνα του πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ. Όπως είχε γίνει και στον περσινό ημιτελικό στο Final Four.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ