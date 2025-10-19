Βιλερμπάν: Αφήνει τη EuroLeague για το BCL, με την προοπτική να παίξει στο NBA Europe!

Η τελευταία σημείωση όσον αφορά τις διεργασίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής λίγκας υπό την αιγίδα του ΝΒΑ είναι το δημοσίευμα της Le Progrès, σύμφωνα με το οποίο η Βιλερμπάν είναι αποφασισμένη να αποχωρήσει από τη EuroLeague μετά το τέλος της σεζόν 2025/26 και να μετακομίσει στο Basketball Champions League, με προοπτική να παίξει μελλοντικά στο NBA Europe!
Η Βιλερμπάν, που επρόκειτο να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με τη EuroLeague Basketball, φαίνεται έτοιμη να αποχωρήσει από τη διοργάνωση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Le Progrès, η πρόθεση της Βιλερμπάν έχει να κάνει με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια λόγω οικονομικών ζημιών. Αν επιβεβαιωθεί το παραπάνω σενάριο, η ομάδα του Τόνι Πάρκερ θα ακολουθήσει παρόμοιο δρόμο με την Άλμπα Βερολίνου, παίζοντας στο BCL της σεζόν 2026/27.
