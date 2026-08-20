Βιλερμπάν: Έκανε το «μπαμ» με Κράουντερ

Μεταγραφική κίνηση-δήλωση από τη Βιλερμπάν! Η ομάδα του Πάρκερ φέρνει στη EuroLeague και στη Γαλλία τον Τζέι Κράουντερ, ο οποίος έχει πλούσια καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 36χρονος σταρ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Παρά τα οικονομικά προβλήματα με τα αλλεπάλληλα μεταγραφικά... στραπάτσα, ο γαλλικός σύλλογος δείχνει να ανακάμπτει προχωρώντας στον σχεδιασμό του με μια συμφωνία, που προκαλεί «θόρυβο».

Ο Κράουντερ έχει αγωνιστεί στο NBA με τη φανέλα των Μάβερικς, Σέλτικς, Καβαλίερς, Τζαζ, Γκρίζλις, Χιτ, Σανς, Μπακς, Κινγκς, ενώ είχε και μια σύντομη θητεία στο Πουέρτο Ρίκο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr