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Βιλερμπάν: Έκανε το «μπαμ» με Κράουντερ

Η Βιλερμπάν προχώρησε σε μια ηχηρή κίνηση, καθώς έκανε κάτοικο Λιόν τον πρώην NBAer Τζέι Κράουντερ.

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Newsroom
Villeurbanne
EPA/ANNA SZILAGYI
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Μεταγραφική κίνηση-δήλωση από τη Βιλερμπάν! Η ομάδα του Πάρκερ φέρνει στη EuroLeague και στη Γαλλία τον Τζέι Κράουντερ, ο οποίος έχει πλούσια καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 36χρονος σταρ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Παρά τα οικονομικά προβλήματα με τα αλλεπάλληλα μεταγραφικά... στραπάτσα, ο γαλλικός σύλλογος δείχνει να ανακάμπτει προχωρώντας στον σχεδιασμό του με μια συμφωνία, που προκαλεί «θόρυβο».

Ο Κράουντερ έχει αγωνιστεί στο NBA με τη φανέλα των Μάβερικς, Σέλτικς, Καβαλίερς, Τζαζ, Γκρίζλις, Χιτ, Σανς, Μπακς, Κινγκς, ενώ είχε και μια σύντομη θητεία στο Πουέρτο Ρίκο.

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