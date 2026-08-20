«Δεν γ@μιομαστε λέω γω;» Το κομμένο ρεπορτάζ του Μάνου Τσαγκαράκη από τα '90s

H δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου, με το βίντεο όπου φαινόταν να γελάει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς, προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις στα social media, μικρούς «εμφυλίους» υπέρ ή κατά της.

Μεταξύ πολλών άλλων, το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος είπε για τη νεαρή ρεπόρτερ: «Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται».



Υπήρξε όμως κι ένας αρκετά έμπειρος δημοσιογράφος, που έχει δοκιμαστεί ουκ ολίγες φορές στο πεδίο και έχει διαχειριστεί ένα σωρό δύσκολες καταστάσεις, ο Μάνος Τσαγκαράκης, ο οποίος μέσα από βίντεο από ένα δικό του παλιό ρεπορτάζ, μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά στην επικοινωνία με τους άμεσους συνεργάτες και πόσο το άγχος μπορεί να γονατίσει τον ρεπόρτερ.

Το βίντεο ανέβηκε το 2015 και το κοινοποίησε πρόσφατα η δημοσιογράφος Δήμητρα Σωτηριάδου.

Όσο και να διαφωνούμε μεταξύ μας (για το παραμικρό) στα social media, μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι ένας άνθρωπος σε ένα τόσο απαιτητικό πόστο και σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, χρειάζεται πρωτίστως την κατανόηση μας και όχι την κριτική μας.