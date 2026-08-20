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Το πρόβλημα υγείας που ακυρώνει την περιοδεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου - «Θα τα πούμε σύντομα»

Με ανάρτησή του ο γνωστός τραγουδιστής γνωστοποίησε πως λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει θα πρέπει να διακόψει τις καλοκαιρινές του συναυλίες.

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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μια επίμονη πνευμονία είναι ο λόγος που ο αγαπημένος τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναγκάζεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδεία του καλοκαιριού.  

Με ανάρτησή του ο γνωστός τραγουδιστής γνωστοποίησε πως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει θα τον κρατήσει μακριά από το κοινό και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις καλοκαιρινές του συναυλίες. 

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«Δυστυχώς μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών» έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας υπόσχεση στο κοινό ότι θα επιστρέψει σύντομα.

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης», ανέφερε στην ανάρτησή του.

 

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