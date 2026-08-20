Το πρόβλημα υγείας που ακυρώνει την περιοδεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου - «Θα τα πούμε σύντομα»

Μια επίμονη πνευμονία είναι ο λόγος που ο αγαπημένος τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναγκάζεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδεία του καλοκαιριού.

Με ανάρτησή του ο γνωστός τραγουδιστής γνωστοποίησε πως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει θα τον κρατήσει μακριά από το κοινό και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις καλοκαιρινές του συναυλίες.

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«Δυστυχώς μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών» έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας υπόσχεση στο κοινό ότι θα επιστρέψει σύντομα.

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης», ανέφερε στην ανάρτησή του.