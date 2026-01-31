Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Ζορίστηκε αλλά κέρδισε

Η εμπειρία του Κώστα Σλούκα και το Τζέριαν Γκραντ κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό στη Λιόν και του επέτρεψαν να παραμείνει μία νίκη μακριά από την εξάδα και μακριά από εκπλήξεις.

Δίχως να πείσουν με την απόδοση τους, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 79-78 της Βιλερμπάν, για την 25η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας σε 15-10 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, η εκ των ουραγών της βαθμολογίας υποχώρησε στο 6-19.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφτασε να προηγείται ακόμα και με 15 πόντους, όμως στα τελευταία λεπτά χαλάρωσε υπερβολικά. Αυτό έδωσε στη Βιλερμπάν την ευκαιρία να πλησιάσει στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι «πράσινοι» είχαν ξεκάθαρα πρόσωπα πρωταγωνιστές. Ο Κώστας Σλούκας έκανε ακόμα μία ηγετική εμφάνιση (26π., 3ρ., 9ασ.), δείχνοντας γιατί αποτελεί τον βασικό άξονα της ομάδας. Μαζί του, ο Τζέριαν Γκραντ (15π., 5ρ., 3ασ.) έδωσε πολύτιμες λύσεις, ειδικά όταν το παιχνίδι κόλλησε επιθετικά, ενώ ο Ρισόν Χολμς (11π., 9ρ., 3 μπλοκ) βοήθησε τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων.

Από τη Βιλερμπάν που πάλεψε και εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του Παναθηναϊκού ξεχώρισε ο Μπράιαν Ανκόλα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79

Οι συνθέσεις:

Βιλερμπάν (Πιερίκ Πουπέ): Έμπουα 6 (1), Σέλιας 9 (3), Χάρισον, Ανγκόλα 20 (3), Ερτέλ 8 (1), Αζανσά 14 (3), Μάσα 2, Λάιτι, Εντιαγιέ 5 (1), Γουάτσον, Βοτιέ 14, Τραορέ.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 2, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 4, Χολμς 11, Σλούκας 26 (4), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Γκραντ 15 (3), Τολιόπουλος, Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6, Μήτογλου 8.