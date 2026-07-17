Βιλερμπάν: Πιθανά προβλήματα με το μπάτζετ - Αντέδρασε ο Φρανσίσκο

Η Βιλερμπάν παρότι πραγματοποίησε μία κακή σεζόν στη Euroleague, έχει... γυρίσει τον διακόπτη.

Η γαλλική ομάδα, ήδη έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις και φαίνεται πως έχει υψηλές βλέψεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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