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Βιλερμπάν: Πιθανά προβλήματα με το μπάτζετ - Αντέδρασε ο Φρανσίσκο

Σύμφωνα με τη «L' Equipe», το μπάτζετ της Βιλερμπάν θα είναι χαμηλότερο από αυτό που υπολόγιζε, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει ένα σχόλιο στα social media.

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Φρανσίσκο - Ζαλγκίρις
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο με τη φανέλα της Ζαλγκίρις | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η Βιλερμπάν παρότι πραγματοποίησε μία κακή σεζόν στη Euroleague, έχει... γυρίσει τον διακόπτη.

Η γαλλική ομάδα, ήδη έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις και φαίνεται πως έχει υψηλές βλέψεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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