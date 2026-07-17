22 χρόνια πριν η Τάμμυ μάς έδειξε πώς να αποχωρείς σωστά από ένα κόμμα

Αποχωρήσεις, παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, απ'όλα έχει ο μπαξές αυτή την εβδομάδα με το πολιτικό θερμόμετρο να έχει χτυπήσει «κόκκινο» αυτή την εβδομάδα και να μην προλαβαίνουμε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο η φράση «ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» μάλλον κολλάει ταμάμ.

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Κάθε αποχώρηση, παραίτητηση, ανεξαρτητοποίηση συνοδεύεται από κάποια δήλωση, μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης, ενίοτε με «καρφιά», κάποιες από τις οποίες μας έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον, αλλά εμείς, με όλο τον σεβασμό θα ψηφίσουμε δαγκωτό τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης της... Τάμμυς Τσανάκα από τις λατρεμένες «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σε περίπτωση που δεν το θυμάσαι, κάποια στιγμή η Τάμμυ (Μαρία Ανδρούτσου) είχε βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής με τη δαιμόνια Σίσσυ (Βασιλική Ανδρίτσου) να εκτελεί χρέη επικοινωνιολόγου και να οργανώνει όλη την προεκλογική εκστρατεία της, ακόμα και να γράφει τις ομιλίες της.

Τα καταφέρνουν, η Τάμμυ μπαίνει στη Βουλή και φωνάζει σε όλους «εκλώχτηκα».

Mετά από λίγο έρχεται η ώρα της ανεξαρτητοποίησης και κάπου εδώ έρχεται η παρακάτω σκηνή.

Σε αυτή η Σίσσυ προσπαθεί να πείσει την Τάμμυ να πάει στη Συνέντευξη Τύπου και να δηλώσει ανεξάρτητη βουλευτής, όπως ήταν ο σκοπός τους εξ αρχής όταν είχε βάλει υποψηφιότητα, μιας και η δεύτερη δείχνει να έχει δεύτερες σκέψεις, κυρίως από αντίδραση γιατί την είχε κοροιδέψει νωρίτερα.

Τελικά την πείθει, της βάζει και υποσημείωση στην ομιλία για μια παράγραφο να την «πηδήξει» - που να'ξερε - και η Τάμμυ πάει στη Συνέντευξη Τύπου, δηλώνει ανεξάρτητη και στέλνει το δικό της μήνυμα προς όλους:

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«Αποφάσισα λοιπόν να αποχωρήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γιατί θεωρώ πως έχει πάψει να εκφράζει όχι μόνο τις δικές μου προσδοκίες, αλλά και του ελληνικού λαού. Μέχρι εδώ και πηδάμε αυτή την παράγραφο».

Το κοινό χειροκροτάει θερμά, ο Γιώργος (Αντώνης Καρυστινός) που ακούει τη δήλωσή της μαζί με τη Σίσσυ αναρωτιέται «Τι είπε;», εκείνη του απαντάει «Άστο. Και αυτήν άστη. Εδώ και αν δεν βγάζεις άκρη» και κάτι εδώ μας λέει ότι ούτε το χειροκρότημα του κοινού παρά την γκάφα της Τάμμυ ούτε αυτή η στιχομυθία μπήκαν τυχαία στη σκηνή από τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Άλλωστε η Α' προβολή αυτών των επεισοδίων της αγαπημένης σειράς του Mega, είχε συμπέσει με την περίοδο των βουλευτικών εκλογών του 2004, οι οποίες είχαν διεξαχθεί στις 7 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς.

Και μεταξύ μας δεν ήταν μόνο ο Γιώργος που δεν έβγαζε άκρη. Ούτε εμείς βγάζουμε πολλές φορές με αρκετά από όσα ακούμε καθημερινά...