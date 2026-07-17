Σίλα Γκέντζογλου: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια - Είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

Συνελήφθη η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου στο πλαίσιο έρευνας των τουρκικών αρχών για υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες, ηθοποιοί και επιχειρηματίες, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın bulunduğu 12 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. pic.twitter.com/DmxMuAeOlI — Posta.com.tr (@postacomtr) July 16, 2026

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται, εκτός από τη Σίλα Γκέντζογλου, και ο γνωστός τραγουδιστής İlyas Yalçıntaş. Η Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που δημιουργούν υποψίες ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είτε έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών είτε διευκόλυναν τη χρήση τους.

Μετά τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του İlyas Yalçıntaş και άλλων προσώπων που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Αναφορικά με τη Σίλα Γκέντζογλου, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά ερευνών που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στην Τουρκία και αφορούν πρόσωπα με δημόσια παρουσία από τον χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η είδηση της σύλληψης της Σίλα Γκέντζογλου έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στη σκηνή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Έλληνας τραγουδιστής πραγματοποίησε συναυλία στο κατάμεστο Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre, όπου μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η κοινή τους εμφάνιση. Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Yan?mda Uyu / Αχ Καρδιά Μου», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.