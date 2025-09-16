Βίντεο - έπος από τη Fiba για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: 9 λεπτά με κυριαρχικό Greek Freak στο Eurobasket

Ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 9 λεπτών, δημιούργησε η FIBA, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ συγκέντρωσε όλες τις φάσεις του Greek Freak στο πρόσφατο Eurobasket 2025, οδηγώντας την Ελλάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, μετά από 16 χρόνια.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με την FIBA, κυριάρχησε στο Eurobasket έχοντας 23,7 πόντους, 10,6, ριμπάουντ, 4,1 ασίστ,1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα
Ο σταρ της Ελλάδας και των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.
Απολαύστε τον!
