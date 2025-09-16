Βίντεο - έπος από τη Fiba για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: 9 λεπτά με κυριαρχικό Greek Freak στο Eurobasket

Ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 9 λεπτών, δημιούργησε η FIBA, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ συγκέντρωσε όλες τις φάσεις του Greek Freak στο πρόσφατο Eurobasket 2025, οδηγώντας την Ελλάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, μετά από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με την FIBA, κυριάρχησε στο Eurobasket έχοντας 23,7 πόντους, 10,6, ριμπάουντ, 4,1 ασίστ,1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα

Ο σταρ της Ελλάδας και των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Απολαύστε τον!

The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷



Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.



📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025