Το βίντεο που εξόργισε το διαδίκτυο: Γυναίκα άρπαξε μπάλα baseball από παιδί που είχε γενέθλια

Μια απολαυστική στιγμή σε ένα παιχνίδι μπείζμπολ, έγινε εφιάλτης. Δεν ήταν ακριβώς «παιχνίδι» τελικά. Την περασμένη Παρασκευή, στον αγώνα της Φιλαδέλφεια με τους Μέρλινς, ο Drew Feltwell ένιωσε καλά όταν η μπάλα ενός εκ των αθλητών βρέθηκε ξαφνικά στα χέρια του. Θα την έδινε στον γιό του, Λίνκολν, ως δώρο γενεθλίων. Λογάριαζε όμως χωρίς εκείνη τη γυναίκα που ήρθε με θυμό από τις πίσω κερκίδες και γράπωσε την μπάλα σχεδόν ταυτόχρονα.

Ο πατέρας βρέθηκε στην αμήχανη θέση να μονομαχεί με την άγνωστη γυναίκα για την τύχη μιας μπάλας. Η γυναίκα δεν άφηνε την μπάλα. Το είχε πάρει προσωπικά. Στο τέλος, ο Ντρού δεν ένιωσε καλά και αποφάσισε να κάνει τόπο στην οργή. Της παραχώρησε την μπάλα.

«Βασικά απλώς ήθελα να φύγει», είπε ο Ντρου Φέλτγουελ στο NBC10 της Φιλαδέλφειας το Σάββατο.

«Ήταν στο κάθισμα από πίσω», εξήγησε. «Δεν ξέρω αν ήταν όρθια. Ίσως; Εγώ παρακολουθούσα την μπάλα από σχεδόν το χτύπημα του μπαστουνιού μέχρι που πήγε στο κάθισμα και αναπήδησε εκεί. Ήδη είχα κινηθεί προς τα μέσα και, τυχαία, καθώς έμπαινα, η μπάλα σταμάτησε σε ένα σημείο και απλώς την πήρα».

Ο Ντρου ήταν περήφανος που είχε καταφέρει να πιάσει μια μπάλα από home run. Επέστρεψε στην οικογένειά του, που καθόταν πέντε θέσεις πιο πέρα, και έβαλε την μπάλα του home run στο γάντι του γιου του, του Λίνκολν. Όμως το αίσθημα περηφάνιας κράτησε λίγο.

Βίντεο που τράβηξαν θεατές κατέγραψε την άγνωστη γυναίκα να τον κατηγορεί ότι της πήρε την μπάλα, απαιτώντας να της τη δώσει πίσω, πιστεύοντας προφανώς ότι τη δικαιούταν επειδή ήταν πιο κοντά στη θέση της.

«Δεν την είδα καν να πλησιάζει και καθώς άρπαξε το χέρι μου, μου ούρλιαξε στ’ αυτί: “Αυτή είναι η μπάλα μου!”, πάρα πολύ δυνατά», πρόσθεσε ο Φέλτγουελ.

Ο πατέρας δεν ήθελε να κάνει την κατάσταση χειρότερη.

«Δεν θυμάμαι καν τι έλεγε, γιατί μέχρι τότε μας κοιτούσαν όλοι. Η μπάλα ήταν ήδη στο γάντι του γιου μου κι εκείνη δεν σταματούσε, κι εγώ έγερνα προς τα πίσω όσο μου φώναζε στο πρόσωπο. Βασικά απλώς ήθελα να φύγει, γιατί βρισκόμουν σε σταυροδρόμι: ή θα έκανα κάτι που θα μετάνιωνα ή θα έπρεπε να δείξω στον γιο μου πώς να αποφορτίζει μια κατάσταση. Διάλεξα το δεύτερο».

Ο Λίνκολν είπε πως ένιωσε ότι έπρεπε να δώσει την μπάλα στη γυναίκα, γιατί αλλιώς δεν θα έκανε πίσω.

«Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενος που έπρεπε να της τη δώσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε», είπε ο μικρός.

Ο Φέλτγουελ τελικά έδωσε τη μπάλα στη γυναίκα, μετά την έντονη λογομαχία τους. Ωστόσο, ο Λίνκολν έλαβε τελικά δώρο ένα υπογεγραμμένο μπαστούνι από τον Χάρισον Μπέιντερ, τον παίκτη που είχε χτυπήσει το home run, αφού η γυναίκα πήρε την μπάλα του.

«Γι’ αυτό είχαμε πάει εκεί», είπε ο Φέλτγουελ. «Να πάρουμε μια μπάλα από home run. Νόμιζα ότι είχα καταφέρει κάτι σπουδαίο και το να τη βάλω στο γάντι του γιου μου σήμαινε πολλά. Εκείνη όμως ήταν τόσο επίμονη, φωνακλού και ενοχλητική, που δεν ήθελα πια να το αντιμετωπίσω».

Δεν είναι ότι φοβηθήκαμε την άγνωστη «φωνακλού» γυναίκα, αλλά ίσως και να θέλαμε να βρούμε μια μπάλα έξτρα για να της τη δώσουμε και να καλμάρουμε την οργή της.