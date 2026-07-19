Η Ισπανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ασταμάτητη Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (22:00) στον τελικό του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, προσβλέποντας στο δεύτερο αστέρι της μετά την επιτυχία του 2010.

Η «ρόχα» δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media ενόψει του σπουδαίου αγώνα, που είναι αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη, οικοδεσπότη του τελικού, και στην παρουσία των Ισπανών φιλάθλων που έχουν γεμίσει την πόλη, ανυπομονώντας για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ.

🗽 Why not us?

26 players.

One city.

One country dreaming together.

Millions of hearts. One badge. One belief.

❤️🇪🇸#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VZ9VzRrOBu — Spanish Football (@SpainIsFootball) July 19, 2026

«Γιατί όχι εμείς;

26 παίκτες.

Μία πόλη.

Μία χώρα που ονειρεύεται μαζί.

Εκατομμύρια καρδιές. Ένα έμβλημα. Μία πίστη», αναφέρει στη λεζάντα του εν λόγω βίντεο ενόψει του τελικού.