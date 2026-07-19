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Το βίντεο της Ισπανίας πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ: «Γιατί όχι εμείς - Μία χώρα που ονειρεύεται μαζί»

Ενώ η Ισπανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ασταμάτητη Αργεντινή, η ομάδα ανάρτησε ένα βίντεο για το «όνειρο» του δεύτερου Μουντιάλ.

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Newsroom
Μίκελ Ογιαρθάμπαλ
Ο επιθετικός της Ισπανίας, Ογιαρθάμπαλ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/CHRISTOPHER NEUNDORF
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Η Ισπανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ασταμάτητη Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (22:00) στον τελικό του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, προσβλέποντας στο δεύτερο αστέρι της μετά την επιτυχία του 2010.

Η «ρόχα» δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media ενόψει του σπουδαίου αγώνα, που είναι αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη, οικοδεσπότη του τελικού, και στην παρουσία των Ισπανών φιλάθλων που έχουν γεμίσει την πόλη, ανυπομονώντας για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ.

«Γιατί όχι εμείς;
26 παίκτες.
Μία πόλη.
Μία χώρα που ονειρεύεται μαζί.
Εκατομμύρια καρδιές. Ένα έμβλημα. Μία πίστη», αναφέρει στη λεζάντα του εν λόγω βίντεο ενόψει του τελικού.

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