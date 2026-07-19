Το καλοκαίρι που οι Beatles προσπάθησαν να αγοράσουν ένα ελληνικό νησί και να το κάνουν προσωπικό καταφύγιο

Το καλοκαίρι του 1967 στην Ελλάδα υπήρχε ένα είδος μουδιάσματος. Οι πολίτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που συνέβη στις 21 Απριλίου όταν μια ομάδα άγνωστων αξιωματικών κατέλαβε την εξουσία διά των όπλων. Οι δημοκρατικές ελευθερίες και τα συνταγματικά δικαιώματα είχαν δολοφονηθεί. Και την ίδια στιγμή, το κορυφαίο συγκρότημα του πλανήτη διάλεξε στις 19 Ιουλίου να φτιάξει τον «παράδεισό» του σε μια χώρα που είχε χάσει τον δικό της.

Μια τηλεταινία κι ένα ουτοπικό όνειρο

Στις 19 Ιουλίου του 1967, οι Beatles συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο. Το ένα θέμα συζήτησης ήταν η επερχόμενη τηλεταινία γύρω από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Magical Mystery Tour. Το άλλο θέμα αφορούσε μια ιδέα του Τζον Λένον, την αγορά ενός ελληνικού νησιού και τη μετατροπή του σε ένα καταφύγιο για το συγκρότημα. «Θα είναι φανταστικά, ολομόναχοι σε αυτό το νησί. Έχει κάτι μικρά σπιτάκια εκεί, τα οποία θα ανακαινίσουμε, θα τα ενώσουμε μεταξύ τους και θα ζήσουμε κοινοβιακά» έλεγε ο Λένον.

Είμαστε στην εποχή που το όνειρο μιας ουτοπίας κυριαρχεί. Το κίνημα των χίπηδων έχει τραβήξει τα βλέμματα. Και τις αντιδράσεις των ηλικιακά μεγαλύτερων, κυρίως. Ένα είδος χάσματος έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο γενιές. Η μία γενιά ονειρεύεται την ειρήνη, την κοινοβιακή ζωή χωρίς απαγορεύσεις και στερεότυπα. Η άλλη ορέγεται την τάξη, την ησυχία, την αστική ζωή. Δύο κόσμοι σε σύγκρουση. Οι Beatles με το ξεχωριστό τους ηχόχρωμα γίνονται η φωνή όλων αυτών που αντιπαθούν τον καθωσπρεπισμό της προηγούμενης γενιάς.

Το ταξίδι στην Ελλάδα και ο μυστηριώδης «Magic Alex»

Στις 22 Ιουλίου, ο Πολ Μακάρτνεϊ φτάνει στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί ο Λένον με ένα μικρό επιτελείο του συγκροτήματος που το αποτελούσαν φίλοι και συγγενείς. Τα υπόλοιπα μέλη των «Σκαθαριών» είχαν φτάσει στη χώρα δύο μέρες νωρίτερα. Ξεκίνησαν από την Αθήνα και άρχισαν να εξερευνούν την ύπαιθρο μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα για να βρουν το κατάλληλο νησάκι για το καταφύγιό τους.

Για τον μέσο Έλληνα που διάβαζε τις εφημερίδες, ερχόταν σε επαφή με ένα παράξενο θέαμα. Μια ομάδα ανθρώπων παγκοσμίου φήμης και αναγνωρισιμότητας, ντυμένοι με ιδιαίτερα χρώματα και ξεχωριστά ρούχα, έψαχνε να ξεφύγει από τον εαυτό της, έψαχνε την ησυχία. Οι εφημερίδες περιέγραφαν με ζωηρό τρόπο κάθε κίνηση των Beatles. Οι πιο παρατηρητικοί ίσως εστίαζαν σε έναν μυστηριώδη τύπο που ήταν ο σύνδεσμός τους με τη χαρά. Οι μελετητές της ιστορίας του συγκροτήματος σίγουρα το έκαναν.

Το όνομα «Magic Alex» δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν, ήταν ένα έξυπνο παρατσούκλι που του είχαν βγάλει οι φίλοι του, τα μέλη του συγκροτήματος. Αλέξης Μάρδας ήταν το πραγματικό του όνομα και ήταν αυτός που τους βοήθησε όσο κανείς άλλος να ανακαλύψουν το νησί που θα γινόταν ο επί γης παράδεισός τους. Ο Μάρδας είχε γνωριστεί με τους Beatles λίγο καιρό νωρίτερα στο Λονδίνο. Παρουσιάστηκε ως ένας άνθρωπος με υψηλές γνωριμίες και διασυνδέσεις στην Ελλάδα. Οι πηγές φαίνεται να το επιβεβαιώνουν αυτό.

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Οι γνωριμίες του περιελάμβαναν ακόμη και τον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Φίλιππο. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρδας κίνησε γη και ουρανό για να βοηθήσει τους Beatles. Από εκεί και ύστερα όμως, τα στοιχεία που έχουμε είναι ελάχιστα για την πραγματική τοποθεσία του νησιού. Αυτό που τους κίνησε το ενδιαφέρον ήταν ένα νησάκι σε σχήμα κιθάρας, η Αγία Τριάδα στον Ευβοικό. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για τα Λιχαδονήσια που δεν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένες.

Το συγκρότημα έκανε μια μικρή κρουαζιέρα και έφτασε μέχρι τη Βόρεια Εύβοια. Στα τέλη του μήνα, επέστρεψαν πίσω στο Λονδίνο έχοντας στο νου τους όλες τις εικόνες που μάζεψαν και τα νησάκια που θα γίνονταν το πιθανό καταφύγιό τους. Τελικά, λόγω διάφορων νομικών κωλυμάτων, το σχέδιό τους δεν προχώρησε ποτέ. Το ταξίδι τους πέρασε στην Ιστορία και έγινε ανάμνηση και κανένα ελληνικό νησί δεν γνώρισε την τιμή να ανήκει αποκλειστικά σε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του 20ού αιώνα.