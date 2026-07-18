Γιατί όλοι είναι έξαλλοι με το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA εισέρχεται σε μία νέα εποχή, σε αυτήν που το θέαμα έχει πρωταρχικό ρόλο. Ακόμη κι αν παραβαίνει σημαντικούς κανόνες. Ο τελικός της Κυριακής 19 Ιουλίου στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) θα θυμίζει αρκετά Super Bowl αφού ένα εντυπωσιακό halftime show θα λάβει χώρα στη διακοπή του ημιχρόνου.

Ένα τεράστιο υπερθέαμα με τους Σακίρα, Μαντόνα, Τζάστιν Μπίμπερ και το νοτιοκορεάτικο συγκρότημα BTS, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή για μια συναυλία της οποίας την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Chris Martin των Coldplay. Το line up μάς κάνει να σκεφτόμαστε ένα «από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;» αφού μάς γυρνάει πίσω στη δεκαετία του 2010, αλλά δεν αμφισβητούμε ότι θα είναι εντυπωσιακό.

Οι αντιδράσεις όμως για το halftime του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA επικεντρώνονται σε άλλο σημείο το οποίο φαίνεται πως είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Τζιάνι Ινφαντίνο | Getty

Η αλλαγή και ο κανονισμός που παρακάμπτεται

Η φετινή διοργάνωση του FIFA World Cup 2026 με Πρόεδρο τον Τζιάνι Ινφαντίνο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά έχει προκαλέσει ένα κύμα σφοδρών αντιδράσεων και θεωρείται ήδη μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι επικρίσεις αφορούν κυρίως πολιτικές παρεμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις και αλλαγές κανονισμών για χάρη του μάρκετινγκ.

Διαβάστε ακόμη: Μουντιάλ 2026: Πιστεύετε ότι 48 ομάδες είναι πολλές; Η FIFA πάλι όχι και σκέφτεται να τις αυξήσει

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC και των Times, το διάλειμμα θα υπερβεί το τυπικό όριο των 15 λεπτών που προβλέπεται ανάμεσα στα ημίχρονα. Όπως ορίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB), το οποίο διέπει τους ποδοσφαιρικούς αγώνες σε όλο τον κόσμο, οι παίκτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου δικαιούνται ένα διάλειμμα ημιχρόνου «που δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά». Ο οργανισμός έχει επικαλεστεί στο παρελθόν τον «αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία και την ασφάλεια των παικτών που προκύπτει από μεγαλύτερη περίοδο αδράνειας» ως δικαιολογία για τη μη παράταση του διαλείμματος σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα.

Στον τελικό της Κυριακής λοιπόν, η ανάπαυλα του ημιχρόνου αναμένεται να διαρκέσει από 20 έως 25 λεπτά και κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθεί η 11λεπτη συναυλία.

«Η FIFA φαίνεται να έχει ως αποστολή να αμερικανοποιήσει το ποδόσφαιρο», έγραψε ένας εξοργισμένος δημοσιογράφος της Telegraph.

Εκτός από το halftime show πάντως, θα έχουμε και μια επίσης θεαματική τελετή λήξης, όπου θα εμφανιστούν οι Τομ Κρουζ, Λάουρα Παουζίνι, Νικόλ Σέρζινγκερ, Ρόμπι Γουίλιαμς και ο δημιουργός περιεχομένου IShowSpeed που θα ερμηνεύσει το Champions, ενώ τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η Τζένιφερ Χάντσον.

Διαβάστε ακόμη: Τελικός Μουντιάλ 2026: Το συμβολικό «19» που συνδέει Μέσι και Γιαμάλ

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κόντρα στην κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ισπανία και την τελευταία πρωταθλήτρια κόσμου, την Αργεντινή, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Η ιστορική αναμέτρηση για τη διεκδίκηση του πολυπόθητου τροπαίου, θα γίνει στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ. Aν η Αργεντινή καταφέρει να πετύχει άλλη μια νίκη, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που μια ομάδα θα κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές. Δεδομένου ότι αυτή ενδεχομένως να είναι η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Αργεντινοί οπαδοί θέλουν ο θρύλος τους να έχει ένα θεαματικό φινάλε.