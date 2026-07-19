Καιρός: «Ξημερώνουν» τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού - Οι περιοχές που θα «βράσουν» από τον καύσωνα

Το πρώτο του σοβαρό κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι βλέπει ο καιρός, με το φαινόμενο να πλήττει από σήμερα (19/7) τη χώρα, και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες.

Η κορύφωση του φαινομένου συγκεκριμένα αναμένεται την Τρίτη (21/7), όταν και οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου, ειδικά σε πεδινά ηπειρωτικά.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν το Σάββατο τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ καταγράφηκε και το πρώτο 40άρι της χρονιάς. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,4 βαθμούς.

Καιρός - Οι περιοχές που «βράζουν»

Μετά την Κόνιτσα, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Σπάρτη με 39,3 βαθμούς, ενώ στους 38,9 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου και στα Φάρσαλα.

Τους 38,8 βαθμούς έδειξαν οι μετρήσεις στα Τρίκαλα, στη Σκάλα Μεσσηνίας, στην Κάτω Αχαΐα και στο Λουτράκι, ενώ θερμοκρασίες 38,7 βαθμών καταγράφηκαν στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας, στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και στην Τύρια Ιωαννίνων.

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Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, σήμερα Κυριακή αναμένονται ακόμα λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες καθώς το 39 θα υπάρχει μπροστά σε αρκετές περιοχές, ενώ θα υπάρξουν και περισσότερα 40άρια στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Λίγο καλύτερη η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές, ενώ παράλληλα αύριο θα μειωθεί και η ένταση των ανέμων, καθώς αναμένονται εντάσεως μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και αυτό σε συνδυασμό με την κάπως πιο αυξημένη σχετική υγρασία θα κάνει το αίσθημα της δυσφορίας ακόμη πιο έντονο.

Ωστόσο, οι πιο θερμές ημέρες αυτού του κύματος καύσωνα, αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη με 40άρια τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, ενώ τοπικά πιθανότατα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς.

Την Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ από Θεσσαλία και νοτιότερα θα καταγραφούν οι ίδιες πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Την Πέμπτη θα υπάρξει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Καιρός - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Κυριακή 19/7

Αύριο, Κυριακή (19/7) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 20/7

Τη Δευτέρα (20/7) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 21/7

Την Τρίτη (21/7) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Τετάρτη 22/7

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.