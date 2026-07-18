Κυψέλη: Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τη σορό - Πού στρέφουν την έρευνά τους οι Αρχές

Με ένα μακάβριο εύρημα ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7 όταν έσπευσαν στο σημείο που υπέδειξε άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο εσωτερικό μιας βαλίτσας μέσα σε σακούλα βρισκόταν μια σορός σε προχωρημένη σήψη.

Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών περνά η έρευνα για το μακάβριο εύρημα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε βαλίτσα.

Οδός Ευελπίδων, Κυψέλη. Άστεγος εντοπίζει μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Η δυσοσμία έντονη. Αυτό που αντικρίζει, φρικιαστικό.

Στο εσωτερικό της βαλίτσας, μέσα σε υφασμάτινη σακούλα, μια σορός σε προχωρημένη σήψη.

Εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έσπευσαν στο σημείο για να συλλέξουν υλικό από τον χώρο και από κάμερες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σορός φαίνεται να ανήκει σε μία μικρόσωμη γυναίκα, ωστόσο ακόμα οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποιήσή της.

«Αυτό το κτήριο μέχρι και πριν ένα χρόνο, ήταν ανοιχτό και έμεναν μέσα κάποιοι άστεγοι. Μέχρι που το σφράγισαν αλλά πάλι υπήρχε ένας άστεγος άντρας που έμενε στην γωνιά του δρόμου, λίγο πιο κάτω. Και έμενε για λίγες εβδομάδες αλλά δεν τον είχα δει για κάποιες μέρες τώρα τελευταία. Νομίζω εδώ και τρεις ημέρες δεν τον έχω δει, δύο ή τρεις ημέρες», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Την υπόθεση ανέλαβε η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τη σορό

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του MEGA, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή αναφέρει πως εντός της βαλίτσας βρέθηκε ολόκληρη η σορός, η οποία ανήκει σε μικροκαμωμένη γυναίκα, ύψους περίπου 1,60 μ., με κόκκινα μαλλιά πιασμένα σε κότσο.

Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρο μπλουζάκι, ενώ δεν έφερε εμφανή τατουάζ. Ο θάνατος υπολογίζεται να έχει συμβεί 5 έως 7 ημέρες πριν την έρευση της σορού, με τον ιατροδικαστή να μην αποκλείει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μώλωπες και εκδορές δεν έχουν εντοπιστεί στη σορό.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση της σορού, οι Αρχές θα εξετάσουν υποθέσεις εξαφανίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περίπτωση της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα. Σύμφωνα με το MEGA έχει ήδη ειδοποιηθεί ο σύζυγός της και αναμένεται να ληφθεί DNA από προσωπικά της αντικείμενα, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση.

