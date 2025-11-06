Μενού

Το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ανανέωση Σλούκα: Επίσημα έως το καλοκαίρι του 2027

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επισημοποίησε την ανανέωση του Κώστα Σλούκα έως το 2027.

Reader symbol
Newsroom
Κώστας Σλούκας
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας | Εurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με το οποίο επισημοποιεί την ανανέωση συνεργασίας με τον Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται στιγμές του αρχηγού του «τριφυλλιού» με τη φανέλα της ομάδας, τόσο από την ιστορική πρώτη του σεζόν όπου σάρωσε τίτλους και βραβεία όσο και από τις χρονιές που ακολούθησαν.

Δείτε το βίντεο:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ