Το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ανανέωση Σλούκα: Επίσημα έως το καλοκαίρι του 2027

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με το οποίο επισημοποιεί την ανανέωση συνεργασίας με τον Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Στο βίντεο περιλαμβάνονται στιγμές του αρχηγού του «τριφυλλιού» με τη φανέλα της ομάδας, τόσο από την ιστορική πρώτη του σεζόν όπου σάρωσε τίτλους και βραβεία όσο και από τις χρονιές που ακολούθησαν.
Δείτε το βίντεο:
