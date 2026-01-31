Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: «Άλωσε» το Πανθεσσαλικό με τρίτ σερί νίκη

Δεν σταματάει να καλπάζει το... αλογάκι. Η ΑΕΛ Novibet πέρασε και από το Πανθεσσαλικό επικρατώντας με 2-0 του Βόλου και πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της έφτασε τους 19 βαθμούς πιάνοντας την Κηφισιά στην 9η θέση και έκανε πέντε τα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να χάσει.
Οι Βολιώτες με την σειρά τους έμειναν στους 25 και την 7η θέση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τούπτα που κέρδισε πέναλτι, το έχασε και πέτυχε και τα δύο γκολ!!!
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Τουρκικά ΜΜΕ: Τούρκοι γεμίζουν βαλίτσες με ψώνια από σούπερ μάρκετ της Ελλάδας
- Αρχεία Έπσταιν: Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα
- Η ταινία και ο ρόλος για τα οποία διέγραψε το ΚΚΕ τον Μιμή Φωτόπουλο
- O «μακάβριος θρύλος» για τις δύο Καρυάτιδες στο μπαλκόνι της Αγίων Ασωμάτων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.