Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: «Άλωσε» το Πανθεσσαλικό με τρίτ σερί νίκη

Με σκορ 0-2 έληξε ο αγώνας Βόλος – ΑΕΛ Novibet, με τους «βισινί» να παίρνουν το διπλό μέσα στο Πανθεσσαλικό, πετυχαίνοντας μεγάλη νίκη.

Δεν σταματάει να καλπάζει το... αλογάκι. Η ΑΕΛ Novibet πέρασε και από το Πανθεσσαλικό επικρατώντας με 2-0 του Βόλου και πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της έφτασε τους 19 βαθμούς πιάνοντας την Κηφισιά στην 9η θέση και έκανε πέντε τα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να χάσει. 

Οι Βολιώτες με την σειρά τους έμειναν στους 25 και την 7η θέση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τούπτα που κέρδισε πέναλτι, το έχασε και πέτυχε και τα δύο γκολ!!!

