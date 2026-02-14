Bόλος – Άρης 1-1: Ούτε οι Βολιώτες ούτε οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν το «κάτι παραπάνω»

Βόλος και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο σ’ ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε από το αυτογκόλ του Κάργα, την αποβολή του Χόνγκλα και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Χουάνπι.

Αυτό το παιχνίδι κρίθηκε μέσα από τα λάθη. Ξεκινώντας από αυτό του Κάργα στο 26ο λεπτό καθώς το αυτογκόλ του έδωσε το προβάδισμα στον Άρη, συνεχίζοντας σ’ αυτό του Σούντμπεργκ στην υπόδειξη πέναλτι υπέρ του ΝΠΣ Βόλου και καταλήγοντας στο αντίστοιχο του Μάρτιν Χόνγκλα στο 58’ καθώς υποχρέωσε τους «κίτρινους» να παίξουν με παίκτη λιγότερο.

Από εκείνο το διάστημα και μετά, οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο τέλος οι αποκρούσεις του Γιώργου Αθανασιάδη κράτησαν τον βαθμό για τον Άρη, όπως γράφει το gazzetta.

Bόλος – Άρης: Έτσι έπαιξαν…

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε να διαχειριστεί την απουσία του Λορέν Μορόν λόγω τραυματισμού, ούτως ή άλλως όμως, στο 4-3-3 του Ισπανού τεχνικού ο συμπατριώτης του δεν είχε θέση. Στην αμυντικά τετράδα ήταν οι Φαντιγκά-Φρίντεκ στα άκρα με δίδυμο στόπερ τους Φαμπιάνο-Σούντμπουργκ και στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Χόνγκλα-Ράτσιτς και Γένσεν. Στην επιθετική τριάδα επέλεξε τους Πέρεθ-Ντούντου και τον Κριστιάν Κουαμέ στην κορυφή.

Στο (φετινό) ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία, ο Κώστας Μπράτσος άλλαξε τη διάταξη του Βόλου επιλέγοντας σύστημα 4-2-3-1 με τους Σόρια-Φορτούνα στα άκρα και του Κάργα-Χέρμανσον στο κέντρο της άμυνας. Κόμπα και Γρόσδης ήταν τα αμυντικά χαφ πίσω από τον Χουάνπι καθώς στα επιθετικά άκρα αγωνίστηκαν οι Λάμπρου-Τζόκα και στην κορυφή ο ΜακΝι.

Αυτός ήταν ο κοινός παρονομαστής των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι καμία δεν έφτασε στη δημιουργία μιας φάσης. Ο Άρης βασίστηκε περισσότερο στις πάσες του Φαμπιάνο από την πίσω ζώνη καθώς δεν έχτισε επίθεση από τον άξονα ή τα άκρα καθώς ο Βόλος είχε μεν δραστήριο τον Χουάνπι αλλά ο τελευταίος δεν βρήκε κανέναν συμπαραστάτη κινούμενος μεταξύ των γραμμών. Κι έτσι στο πρώτο 25λεπτο του αγώνα δεν συνέβη κυριολεκτικά το παραμικρό παρά ένα παιχνίδι κέντρου και κάποια σουτ όπου η μπάλα κόντραρε σε σώματα.

Στη μοναδική φορά στο πρώτο ημίχρονο όπου ο Άρης βγήκε με αξιώσεις στο ανοιχτό γήπεδο, μετά από κλέψιμο του Χόνγκλα, ο Ντούντου καθυστέρησε μεν να κάνει την παράλληλη σέντρα αλλά η παρέμβαση του Κάργα αποδείχθηκε καταλυτική καθώς στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα (0-1, 26’). Στη συνέχεια ο Βόλος πήρε μέτρα στο γήπεδο, δίχως όμως να δημιουργήσει φάση καθώς ο Άρης περίμενε περισσότερα από την επιθετική τριάδα αλλά δεν εισέπραξε ουσία.

Τα παράπονα του Μανόλο Χιμένεθ για τις επιδόσεις των παικτών της μεσοεπιθετικής γραμμής φάνηκαν στην ανάπαυλα καθώς ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε στην αντικατάσταση των Πέρεθ, Ντούτου κι έριξε στο παιχνίδι τους Δώνη, Γκαρέ καθώς και τον Αλφαρέλα σε μια απόφαση που έστειλε τον Γένσεν σε ρόλο αριστερού μπακ. Ο Κώστας Μπράτσος χρησιμοποίησε τον πιο δημιουργικό Μπουζούκη αντί του Κόμπα. Στο 50ο λεπτό μετά από γύρισμα του ΜακΝι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Σούντμπεργκ, ο Σιδηρόπουλος καταλόγισε πέναλτι – μαζί του συμφώνησε και ο Τσακαλίδης από το VAR – και στο 52’ ο Χουάνπι ισοφάρισε σε 1-1.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά ο Μάρτιν Χόνγκλα δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες και από το 58ο λεπτό ο Άρης έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα. Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έχασαν διπλή ευκαιρία με τους Λάμπρου-Τζόκα καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν δυσκολία στη διαχείριση του αγώνα με αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Βόλος πήρε την μπάλα στα χέρια του καθώς ο Χιμένεθ άλλαξε εκ νέου το πλάνο του βάζοντας στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Λίντσεϊ Ροζ (αποσύροντας τον Κουαμέ) και τον Αλφαρέλα στην κορυφή της επίθεσης.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και στο 76’ ο Ουρτάδο δεν κατάφερε να σκοράρει με προβολή καθώς ο Άρης δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Στο ίδιο σημείο ο Μανόλο Χιμένεθ αποφάσισε ξανά να τα αλλάξει όλα με την είσοδο του Καντεβέρε στο γήπεδο, βλέποντας προφανώς ότι η ομάδα του δεν είχε επιθετική έκφραση με τον Αλφαρέλα στην κορυφή.

