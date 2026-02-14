Βόλος - Άρης LIVE για την 21η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με την αναμέτρηση του Βόλου απέναντι στον Άρη, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για την 21η αγωνιστικής στη Super League. Βόλος - Άρης LIVE στις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Βόλος - Άρης LIVE

Έπειτα από έξι αναμετρήσεις στο Βόλο και 13 συνολικά στην ιστορία τους, και στις δύο έδρες, χωρίς ισοπαλία, οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με 1-1. Στα προηγούμενα 13 παιχνίδια τους είχε εννέα νίκες ο Άρης και τέσσερις ο Βόλος, ενώ στις αναμετρήσεις τους στη Μαγνησία είχαν επικρατήσει τέσσερις φορές οι Κίτρινοι και δύο οι γηπεδούχοι.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη από τις αναμετρήσεις τους που σκόραραν και οι δύο, αφού οι τρεις από τις τέσσερις νίκες του Άρη είναι χωρίς να δεχθεί γκολ, ενώ ο Βόλος δεν έχει δεχθεί τέρμα στις δύο νίκες του.

Μετά από ένα σερί με πέντε νίκες του Άρη εντός και εκτός έδρας, η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε στη Θεσσαλονίκη με 1-0 στις 23 Νοεμβρίου 2024, αλλά οι Κίτρινοι συνέχισαν το σερί τους, με αποτέλεσμα στα οκτώ τελευταία να έχουν πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και να έχουν ηττηθεί μία φορά.