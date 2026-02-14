Μενού

Βόλος - Άρης LIVE για την 21η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο

Βόλος - Άρης LIVE στις 20:00 από το Αγρίνιο για την 21η αγωνιστική στη Super League.

Άρης - Βόλος
Στιγμιότυπο από ματς Άρης - Βόλος | Eurokinissi/ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με την αναμέτρηση του Βόλου απέναντι στον Άρη, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για την 21η αγωνιστικής στη Super League. Βόλος - Άρης LIVE στις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Βόλος - Άρης LIVE

Έπειτα από έξι αναμετρήσεις στο Βόλο και 13 συνολικά στην ιστορία τους, και στις δύο έδρες, χωρίς ισοπαλία, οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με 1-1. Στα προηγούμενα 13 παιχνίδια τους είχε εννέα νίκες ο Άρης και τέσσερις ο Βόλος, ενώ στις αναμετρήσεις τους στη Μαγνησία είχαν επικρατήσει τέσσερις φορές οι Κίτρινοι και δύο οι γηπεδούχοι.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη από τις αναμετρήσεις τους που σκόραραν και οι δύο, αφού οι τρεις από τις τέσσερις νίκες του Άρη είναι χωρίς να δεχθεί γκολ, ενώ ο Βόλος δεν έχει δεχθεί τέρμα στις δύο νίκες του.

Μετά από ένα σερί με πέντε νίκες του Άρη εντός και εκτός έδρας, η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε στη Θεσσαλονίκη με 1-0 στις 23 Νοεμβρίου 2024, αλλά οι Κίτρινοι συνέχισαν το σερί τους, με αποτέλεσμα στα οκτώ τελευταία να έχουν πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και να έχουν ηττηθεί μία φορά.

 

