Βόλος - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη απόψε (14/02) στο Πανθεσσαλικό για την 21η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι Βολιώτες ηττήθηκαν την περασμένη αγωνιστική από τον Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0 και βρίσκονται πλέον στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 25 βαθμούς. Μάλιστα, προχώρησαν στη λύση συνεργασίας με τον προπονητή Χουάν Φεράντο με τον Κώστα Μπράτσο να είναι έτοιμος να καθίσει στον πάγκο της ομάδας που μετρά το 2026 έξι σερί ήττες.

Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από το ισόπαλο 0-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» και βρίσκονται στην 6η θέση με 26 βαθμούς. Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γκαμπριέλ Μισεουί αλλά και στον Κώστα Γαλανόπουλο.