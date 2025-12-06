Βόλος - Κηφισιά 1-1: Ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό με τρομερή επέμβαση Σιαμπάνη

Σε ματς... βγαλμένο από τα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League η Κηφισιά και ο Βόλος έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, η ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ανώτερη αλλά και «σπάταλη», με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να αναδειχθούν ισόπαλες με σκορ 1-1.

