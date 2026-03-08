Bόλος - ΟΦΗ 1-1: Το θρίλερ του «5-8» συνεχίζεται!

Παιχνίδι για γερά νεύρα, αλλά χωρίς νικητή στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος με τον ΟΦΗ έμειναν στο 1-1 με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με πέναλτι στις καθυστερήσεις.
Με τον βαθμό αυτό ο Βόλος έφτασε στους 28 τον Ατρόμητο μένοντας όμως 9ος ενώ ο ΟΦΗ ανέβηκε στην 6η θέση με 29, όσους έχει και ο Άρης.
