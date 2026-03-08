Βόλος - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι πλέι οφ στον Βόλο με την τοπική ομάδα να υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 24η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Βόλος - ΟΦΗ αρχίζει στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Είκοσι αναμετρήσεις έχουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες στις δύο έδρες και σε όλες τις διοργανώσεις και υπάρχει απόλυτη ισορροπία: οκτώ νίκες για τον καθένα και τέσσερις ισοπαλίες. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και οι αναμετρήσεις τους με γηπεδούχο τον Βόλο, όπου σε οκτώ παιχνίδια υπάρχουν τρεις νίκες για τους γηπεδούχους, τέσσερις για τους φιλοξενούμενους και μία ισοπαλία. Ο συντελεστής των γκολ είναι 11-11.

Ο ΟΦΗ την περσινή σεζόν επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα, ενώ πήρε και την πρόκριση στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου είχαν από μία νίκη. Στη φετινή αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, ο Βόλος πήρε τη νίκη με 1-0.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 16:00

Βόλος - ΟΦΗ 17:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56 (24 αγ.)

2. ΠΑΟΚ 53

3. Ολυμπιακός 53

4. Παναθηναϊκός 42

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 29 (24 αγ.)

7. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

8. ΟΦΗ 28

--------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21 (24 αγ.)

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 12

